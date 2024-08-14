賀賢預言嘉應獎昇新季勁到爆呀！

賀賢一連兩季取得44W，保持個人最佳成績，上季總獎金更創新高，獎金累積7,989萬元，其中「賢者無敵」進身一級賽佳駟行列，並捧走主席短途獎，練者自2008年「騏綵」之後，相隔16年再度重溫G1好夢；賀賢亦預期「嘉應獎昇」今季表現可更上一層樓。

隨着近兩季馬房成績理想，賀賢支持度持續攀升，暑期超過10匹新馬加盟，目前養馬量已經增至66匹，預計繼續有新血來投，質量足以媲美任何大倉，賀賢對於目前手頭兵源極表滿意，因大部分現役舊馬，普遍正值第2季或第3季在港服役當打之年，而且有一小撮潛力未盡露的體質單薄馬匹如「嘉應獎昇」及「福星」等，只要重新養好，爭勝本錢不弱於任何廐侶。

賀賢近年有不少在首季展現鋒芒馬匹，好似大前季4戰未逢敗績的「威力奔騰」，到了上季持續進步並挑戰分級賽，但亦有部分首季來港表現不似預期如「快狠準」與「北海盜」，但到了次季演出大躍進取得3捷。相比之下，前季不敗之師「嘉應獎昇」雖然健康狀況延誤進度，仍能取得連捷，已展現本身潛力。

賀賢談及「嘉應獎昇」前景時說：「『嘉應獎昇』去季健康情況不算太理想，既驗出心律不正，腳部又曾經受傷，到季尾更加跑至氣管有血，尚幸跑完之後有一段抖暑時間休養生息，只要健康重納正軌，應該是一匹具有級數之1400或1600米賽駒。」

廐侶「賢者無敵」同樣在服役第2季展現鋒芒，前季來港跑3次獲2季1殿，上季突飛猛進，4捷兼揚威一級賽，賀賢坦言喜出望外。他表示「賢者無敵」去季由直路1000米轉程跑1200米，進展不是太明顯，直至在短途錦標鬥「金鑽貴人」僅敗，才大大提升緊接一場挑戰一級賽的信心。

賢者無敵年尾衝擊國際賽

賀賢續道：「『賢者無敵』最終能夠揚威一級賽，仍然有不少聲音認為是受惠於場地變化，但牠季內已經證明既可勝任正常場地，只是變化地令其威力更大而已，較為可惜是『金鑽貴人』主席短途獎養傷缺陣，未能名正言順反先這匹前最佳短途馬。」

雖然「賢者無敵」在壓軸一戰於沙田銀瓶跑包尾，但賀賢認為該役敗於取位際遇欠佳，直路塞車布文根本全無發揮機會，惟有寄望今季復出挽回聲譽。至於「賢者無敵」開操多時證明健康狀況一切正常，首項G1目標當然鎖定12月舉行之香港短途錦標。