瘦身不是夢　半年勁減32kg再做騎師復出即勝

西澳洲馬圈日前見證咗一位騎師成功減肥勵志故事，响星期三賓茲拉(Pinjarra)馬場舉行嘅賽事，就係Alex Hearn相隔9年復出嘅重要日子，為咗再做騎師，佢响半年之內極速減咗32kg，恢復騎師應有磅位上陣，响呢日7場賽事，久休復出亦騎4場，結果仲憑坐騎Looks食尾胡，減肥復出即刻換來美滿成果。

Alex Hearn年前以昆士蘭為策騎基地，及後於2015年便返回故鄉西澳洲，轉向幕後發展，由於掛靴毋須再為做磅而煩惱，因此磅位近年已經暴漲至接近90kg，似乎難與騎師這個職業再難有任何掛鈎。據Alex透露，若於半年前突然觸動神經，期望再有重跨馬背機會，因此的起心肝以運動配合均衡飲食減肥，結果半年已經取得成效。

相隔9年復出即刻有頭馬見面，Alex賽後亦表現得好興奮，今場更加係末段鬥足以短頭位影相險勝，為佢錄得從騎以來第136W，亦可以講係佢騎師生涯之中，過程最辛苦嘅一場頭馬，而Alex勝出馬匹Looks當日磅位，只係得55kg而已。