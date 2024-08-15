【暑期資料】7捷魔咒又發功

有番咁上下年資嘅馬迷，應該都聽過「7捷魔咒」呢個都市傳說，不過近年良駒輩出，魔咒已漸漸被打破，由18至19季度出現「美麗傳承」一季8W後，19至20及20至21馬季則由「金鎗六十」各取7W接棒，到21至22有「浪漫勇士」取7W，而22至23年度「金鑽貴人」8W、「永遠美麗」7W，俱屬經典。

不過上季這個魔咒似乎再次降臨，在港共有4駒取得6W佳績，但就是搏來搏去都未能再添進帳，分別是「錶之銀河」6冠3亞、「禪勝輝煌」6冠2亞、「合夥奔馳」6冠1亞1季及「我為您」6冠。講真，呢6匹馬成績已相當突出，而幕後亦無見好即收之意，只是因不同理由未能再添進帳。

「銀之銀河」上陣12次取6冠3亞，3場亞軍俱以短距離落敗，尤其總場次528打吡大賽，鞍上人薛恩發揮已一絕之下，增程以頸位之微負於「大至尊」，可以話已盡所能。而3場敗仗均以第5名過終點，表現極之忠心。

「禪勝輝煌」屬另一匹4歲精英，季初連下四城之後，經過一段時間成長後重新振作，季尾克服二班賽，季尾煞科戰配潘頓跑一班賽再次展示出超班姿態取得季內第6W，賽後被加8分，看來仍有上升空間。

「合夥奔馳」季初表現平平無奇，但一經開竅後即連續6仗順利取勝，而馬匹由谷草贏至田草均未有阻力，現時評97分形勢上可攻可守，仍屬追捧對象。

「我為您」情況稍有不同，上季在五班起步，經一輪反彈浪更贏至三班，不過評分大幅增加後，對手實力的確增強了許多，因此未能再作突破，真真正正見晒底，且看幕後今季如何部署了。

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