入嚟睇伊波賽期有咩大賽？

暑期英國特別多大賽期，繼早前皇家雅士谷及光榮古活賽期後，下周將於約克馬場上演「伊波賽期」，馬會嚟緊8月21日開始，將會一連3日轉播每晚7場賽事，各位又有機會欣賞一眾名駒較量！

首日焦點為一級賽國際錦標2051米，路程與早前沙丘園的日蝕大賽相近，歷來國際錦標都有不少中距離名駒上陣，好似大名鼎鼎的歐洲不敗馬王「范高爾」就曾於2012年勝出此賽，練馬師則有岳伯仁曾6奪殊榮，頭馬包括「巨人長堤」、「澳大利亞」及「日出之國」等。

至於次日上演的約克郡橡樹大賽2371米，由3歲或以上馬女參戰，近年同樣以岳伯仁戰績最彪炳，近10年5度摘冠，近4年分別有「心之所慕」、「雪滿天」以及上年的「熱心」稱霸，古摩亞陣營向來擅長訓練馬女，得此佳績絕非意外。

去到周五第3日，重頭戲短途1000米直路賽楠索普錦標，則於1984年起升格為一級賽，上年由韋盛馳訓練的「大夢成真」爆出41倍大冷一放而返，練者賽後接受訪問，直言自己開心得不能相信，又睇吓今年會唔會又開出驚人賽果？

另外，了解馬場特點也會幫助大家揀馬，約克馬場規模甚大，賽道為左轉方向，全程沒有太大起伏，是英國其中一條最公平的跑道，檔位偏差不嚴重。跑法上，1000米及1200米短途以主動跑法馬較為着數，而在正常場地下，其餘途程則有利後勁馬發揮。

再查上年伊波賽期，天下第一高手莫雅與藍營高多芬主帥布宜學，各添4場頭馬，雙雙成為贏馬最多騎師。