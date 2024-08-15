跑外國馬追買騎練是常識吧？

如何投注海外賽，香港馬迷都各有心得，有人刨賽績，有人追名家貼士，更有不少人喜歡捧騎練！所以，除了何澤堯於暑期遠赴海外參賽得到關注，大家熟悉的莫雅、蘇銘倫、馬昆等也備受追捧，再參考月初受注的蘭秀錦標賽馬日，8場賽事中，岳伯仁與莫雅攜手3W、馬昆取2W，可見若然買中手風順的騎練，的確可以有好回報，追人嚟買係掂！

下周三開始連續3晚受注「伊波賽期」，每晚都有G1重頭戲，一於同大家介紹幾晚焦點佳駟及騎練，先睇周三G1國際錦標，「名戰古城」莫雅與岳伯仁這對星級組合，將激鬥日本代表李慕華與尾關知人的「堅韌力」，既然兩位騎師都有好馬在手，該晚其餘場次記得吼實他倆坐騎，看看會否買中過關。

周四G1約克郡橡樹大賽，由白祈達訓練的「才情麗驥」擺下擂台，對撼虎視眈眈的岳伯仁兵團，查「才情麗驥」今年3仗共取2冠1亞，演出十分穩定，同時當晚也可留意此廐馬隨時配合狂攻。

論鬥心十足的練馬師要數到包紀耀，練者派「堅信」跑周五G1楠索普錦標，講明好想取得約克馬場首W！同場對手中，「份量十足」上仗配馬昆贏英皇佐治錦標，人馬合拍，此駒上年攻楠索普錦標輸得較遠，今年擬配馬昆復仇。至於９月將踏入29歲的莫艾誠，此場很可能再騎「飛雀」，騎者最近突然缺陣令人擔心，幸好剛周二復出健康無礙，該晚記得提防馬昆及莫艾誠發威！