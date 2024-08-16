游達榮嚟香港　佢大佬派馬遠征澳洲！

原本喺澳洲同馬漢雅合組馬房搞到有聲有色嘅游達榮，最終放棄澳洲嘅基地，單拖嚟香港開倉，目前馬房有26駒，而見佢暑假開操後朝朝都露面，勤力到不得了，就知佢都明喺香港攞成績唔容易，一定要加把勁。

不過，估唔到游達榮離開澳洲轉戰香江謀新發展，佢大佬游孝廉(Harry Eustace)反而派馬遠征澳洲，據悉佢除咗打算讓即將角逐國際錦標嘅「港邊小區」(Docklands)南下角逐G1覺士盾後，亦有意讓長途好手「晶瑩開心」(Crystal Delight)、「勝致極」(Ziggy)出戰考菲爾德盃及墨爾本盃。

5歲馬「晶瑩開心」今年頭兩次出賽全勝，上場表列賽演出一般，而此駒月尾就會角逐伊波讓賽(2771米)，呢場賽事以往有唔少交出成績嘅馬都會遠征澳洲角逐墨爾本盃，游孝廉希望前駒能夠取得足夠分數遠征。而「勝致極」則連續7場跑入前3名，游孝廉認為馬兒一直在進步中。

另外，「港邊小區」今年於英國皇家雅士谷賽期嘅女皇安妮錦標只不敵「卓倫谷」(Charyn)獲亞，盡顯能耐，預計跑完下周嘅國際錦標就會部署遠征澳洲。