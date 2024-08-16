愛爾蘭冠軍錦標　吼實呢匹3歲馬！

歐洲馬壇今年有唔少出色嘅3歲馬，最受矚目梗係下個禮拜出戰國際錦標嘅「名戰古城」(City of Troy)同埋贏咗兩場G1嘅高多芬賽駒「名演說」(Notable Speech)。不過，其實今年仲有一匹兩戰全勝嘅3歲精英，由郗國思訓練嘅Economics抖咗3個月，尋晚喺法國多維爾馬場舉行，角逐2000米G2奧南奴錦標，結果以輕鬆姿態擊敗對手，練者坦言下仗會讓馬兒出戰愛爾蘭冠軍錦標，馬會亦會轉播呢場賽事，馬迷記得留意。

Economics今年5月中喺G2東帝錦標擊敗藍營嘅「古智慧」(Ancient Wisdom)後，郗國思認為此駒未必適合跑哩半途程，因此放棄一系列經典賽事，反而決定讓馬兒休息，直到尋晚轉爭法國復出跑G2，結果於馬昆胯下沿途居後，入直路卻一支箭衝上嚟，最終輕鬆獲勝，鞍上人認為此駒大把喺手，前途無可限量。

郗國思則指出正路會讓Economics下仗角逐愛爾蘭冠軍錦標，因為呢場G1目前由巴林王族贊助，而此駒馬主正係巴林國王嘅孫兒，極具意義，而跑完愛爾蘭冠軍錦標，呢匹3歲馬就會進軍英國冠軍錦標。