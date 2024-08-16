進擊短途馬錦標　維港智能綠族無限一Q返？

繼伍鵬志馬房「綠族無限」落實於9月尾遠征日本短途馬錦標後，近期傳出另一匹香港賽駒將加入戰團，結果昨晨揭曉，沈集成透露旗下短途好手「維港智能」，繼3月赴日本出戰G1高松宮紀念賽後，將會在9月29日角逐於日本中山競馬場舉行的1200米一級賽短途馬錦標，屆時港隊雙雄將並肩作戰！

沈集成過去一季熱衷遠征，而且成就斐然，除了憑應屆香港馬王「浪漫勇士」先後揚威澳洲、日本，分別攻下G1覺士盾及安田紀念賽外，同時亦有「維港智能」於今年3月遠征日本在1200米G1高松宮紀念賽勇奪季軍，只不敵「消暑樂祭」及「奈村佳盈」，今次毅然再派「維港智能」挑戰東瀛，成哥說：「『維港智能』上季開鑼日攻下特首盃，但考慮到此駒現評124分，未必太適合再跑一班讓磅賽，既然此駒已有遠征日本並且奪得三甲的經驗，故此讓牠再赴東瀛角逐路程合適的短途馬錦標，亦屬合理部署，初步預計與『綠族無限』乘同一班飛機前往日本。至於『維港智能』屆時將由哪位騎師執韁，目前仍未有定案。」

另一邊廂，伍鵬志於「綠族無限」於6月尾贏得G3精英盃後，便稱考慮讓其出戰短途馬錦標，至近日落實參賽，並將交由田泰安策騎，此駒在港服役取得4捷皆由田泰安執韁，人馬合作未曾甩前3名，堪稱最佳配搭。

與綠族無限聯袂出擊

伍鵬志踏入開倉的第3季，過去兩季均有派馬遠征，包括在去年3月派「韋小寶」及「龍鼓飛揚」遠征杜拜，分別出戰G1阿喬斯短途錦標及杜拜草地大賽，最終「韋小寶」在周俊樂胯下跑第5。而伍廐去年9月則派「韋小寶」及「好好心得」赴南韓，分別出戰G3韓國短途錦標及韓國盃，最終「韋小寶」跑第4名，且看今次的「綠族無限」與另匹香港代表「維港智能」合力出擊能否創佳績？

翻看日本短途馬錦標歷史，過去只有3匹外隊馬可以成功掄元，當中有兩匹香港代表，包括香港傳奇馬王「精英大師」在2005年成為比賽首匹外隊冠軍馬，以及姚本輝馬房「極奇妙」於2010年在黎海榮胯下一放到底報捷。另一匹遠征成功的外隊馬，則為2006年的澳洲代表「兼併目標」。今次將有「綠族無限」及「維港智能」兩匹外隊強勢挑機，肯定令人期待。

主隊方面，高松宮紀念賽冠軍「消暑樂祭」及上屆短途馬錦標盟主「大海女神」亦會出戰今屆短途馬錦標賽事，其餘預計參戰馬包括G2阪神盃得主「出奇致勝」及2023年G2鬱金香賞冠軍「魔族美妙」等。