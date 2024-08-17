霍勵賢再成點金聖手　戴夫大王膺南非馬王

南非馬壇Equus大賞頒獎典禮已於日前舉行，一系列冠軍奬項陸續頒發，冠軍騎師及練馬師實至名歸，分別係霍勵賢同史奈斯，冠軍見習騎師為利哈巴，而由霍勵賢策騎捧走冠軍盃嘅「戴夫大王」，連同之前勝出金挑戰錦標兩場G1賽績，榮登馬王寶座，並且獲選為最佳年長雄馬，成為雙料冠軍。

繼去年「卡拉公主」之後，今屆「戴夫大王」又係由霍勵賢經手成為馬王，雖然騎者只係於煞科戰接手贏冠軍盃，最終憑呢仗一戰功成，亦可見霍勵賢今季人氣沸騰，馬王亦有份由期沾手。至於上屆馬后「卡拉公主」，剛季成績實難與之前一季6捷成績相比，攞番個安慰獎，榮膺最佳年長雌馬。

其餘獎項公布：最佳短途馬：「雷電」(Thunderstruck)、最佳一哩馬：Charles Dickens、最佳中距離馬：「皇家冠軍」(Royal Victory)、最佳長途馬：「利杜特」(Master Redoute)，分齡組別方面，最佳2歲雄馬：「繼續」(Proceed)、最佳2歲雌馬：「交換條件」(Quid Pro Quo)，最佳3歲雄馬：「惹妒忌」（Green With Envy） 、最佳3歲雌馬：「本色傳承」(Gimme A Nother)。

值得一提的是，最佳3歲雌馬「本色傳承」今季7戰不敗，並且成為3歲三冠馬后，被視為馬王奪標熱門分子，但因為未曾與年長馬對壘過，因此屈居於「戴夫大王」臣下。至於 「本色傳承」育馬者Wilgerbosdrift & Mauritzfontein 牧場，則成為全年最佳育馬者。