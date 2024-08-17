今年無得播 尚羅萬尼錦標又係佢獨大....

「文采候婦」於今屆尚羅萬尼錦標5駒場合又再獨大。

今個星期日並無越洋轉播賽事，並唔代表歐洲無大賽，法國方面就有多維爾舉行尚羅萬尼錦標賽馬日，同日仲加埋莫尼大賽合共兩場G1戲碼，香港賽馬會對待呢個賽日都幾特別，喺21年同23年嘅暑假單挑轉播，而22年同埋今年24年雙數就無得播。

講番今次重頭戲由雌馬擔綱嘅2000米G1尚羅萬尼大賽，出馬比起上年8件更冷清，原本得番4件，尚幸「左海破浪」(Left Sea)補充報名加入下變成5駒場合，各路人馬顯然怕咗擂台躉「文采候婦」(Mqse De Sevigne)，貴為上屆盟主，剛於上場已經成功衞冕咗羅斯齊爾德大賽，只要再贏埋呢場，就可以締造一連兩屆包辦呢個雌馬G1孖寶。

以「文采候婦」(Mqse De Sevigne)今場對手，仲有未復水準嘅「靛彩薇」，再加派岳本賢派出「妙心思」(Maxux)與「美索雅」(American Sonja)，以呢幾匹馬嘅近況，睇嚟「文采候婦」都可以坐定粒六，贏埋呢場的話，就會以今季4戰全勝佳績，直接邁向終極目標法國凱旋門大賽。

同日舉行嘅2歲馬1200米G1莫尼大賽9駒出戰，英國軍團直落贏咗3屆，今年依然來勢洶哅，岳伯仁旗下「神態活現」（Whistlejacket），Wathnan Racing今季兩戰全勝嘅「有利同享」，與及剛於法國贏G2畢羅拔大賽Arbie，而法國主隊希望，將會寄托於剛於多維爾贏G3格堡錦標之Daylight。