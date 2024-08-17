【金駒銀行馬】演出好壞　「還看」眼罩

賀賢旗下「還看今朝」，已於8月10日展開快操工夫，從近朝操練所見，神態依然活躍，馬身收得頗靚，由於備戰動態課比課緊湊，季初有乘勝追擊決心，一出即可捧場。

「還看今朝」前季來港後編入第四班，一出即以佳速取勝田草1000米，接戰增程角逐田草1200米更以無敵姿態掄元，頓時光芒四射，連捷後升上第三班再戰1200米亦跑入亞軍，但其後在三班7戰均前4名不入，這幾仗之失非實力不逮，主要原因是排檔劣、途中遇意外、患喘鳴症等等。

到上季尾回降第四班，「還看今朝」首仗角逐田草1000米，負134磅出閘緩慢仍後上得季軍，其後兩戰田草1200米，出閘亦一般，後上追入季殿軍。由於「還看今朝」落腳明顯轉慢，在最後一仗角逐谷草1200米，決定除去羊毛面箍並初戴眼罩出擊，在增強新鮮感下，出閘比以往敏捷，一早已守住第5位，沿途逐步搶前，轉末段400米進佔第3位，過了200米輕鬆出頭，就此愈跑愈快掄元，與亞軍「佳尊三」彈離後面對手3乘多。

「還看今朝」潛質非凡，由於硬拚不多，實力未盡露，新季定有更進一步的演出。此駒戴眼罩幫到手，出閘緩慢毛病明顯改善，新季早期上陣，無論跑1000或1200米都要捧場。■金駒