雖然希斯三兄弟近年响澳洲一級賽方面，都係靠「實力派」單天保至尊，唔經唔覺，新季踏入7歲，戰鬥力維持响邊個水平，要睇吓今個月尾响文西錦鏢(Memsie Stakes) 嘅表現。

不過希斯兄弟响今個新季，就出咗匹3連勝嘅新星，不過大家千祈唔好以為係咩當打分子，而係比「樂觀派」更年長，已經8歲嘅Gentleman Roy，昨日响考菲爾德馬場，由大賽公司騎師薛凱華出戰G2羅倫斯錦標，結果群駒力鬥之下，以不到一身位擊敗「精線細條（Pinstriped）以及大熱門「希國政客」，成為呢場G2冠軍。

希斯家族响呢日賽日，更加食出大四喜，兼憑Gentleman Roy响呢項羅倫斯錦標完成3連霸，對上兩屆，正係由「樂觀派」冧莊，而Gentleman Roy其實早响2023年就曾由薛凱華响G1柯爾錦標先過終點，可惜犯規被貶亞軍，自此就未曾再有機會再贏一級賽。

延續今場贏羅倫斯錦標嘅勇態，希斯兄弟賽後就表示，呢個月尾將會不分正副，與「樂觀派」不分正副，攜手衝擊月尾舉行嘅1400米G1文西錦標。