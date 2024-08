希威森今日喺澳洲摩亞馬場(Moe)繼續客串,9場賽事中有7隻坐騎,呢期又有頭馬見面,喺第8場為麥季熹馬房嘅Shanghai Venture上陣,最後以兩個馬位嘅優勢掄元,取得喺澳洲客串嘅第2W。

希威森另外喺第5及6場分別策騎Shannon Roughan 旗下嘅Master Right ,以及希斯家族嘅Rabbit Stu跑第3。而呢位南非騎師聽日將轉戰百肯南馬場,為希斯家族嘅初出馬She's The Next 上陣,星期二則會轉戰巴拉烈馬場,暫卜定3駒。