呢位KOL原本係做MISS！

馬圈男多女少，但「巾幗不讓鬚眉」，女性在馬圈中亦扮演重要的角色，新季我們將迎來女騎師黃寶妮，亦有見習受薪董事黃俊雅（Emily），可見女性可在馬圈站穩陣腳。近年馬會亦找來不少年輕女網紅KOL擔任主持，當中教育系畢業的關珮姿（KK）為夢想放棄做老師，投身幕前，由零開始學習賽馬，至今賽馬已成為她的樂趣。

已考取教育文憑的KK，為追求夢想放棄老師這穩定的工作，毅然投身幕前，卻選擇以男性主導的賽馬行業，她娓娓道來：「畢業後還年輕，覺得要把握機會追夢，所以當時決定尋找主持工作，碰巧看到有網台在聘請賽馬主持，其實我對賽馬一竅不通，也是入行後邊做邊學。很感激在這個圈子遇到的所有人，教導我很多東西，給予很多機會，才讓我可以繼續在馬圈發展。」

回想當初入行時的情景，KK坦言學習過程真的很辛苦，只能將勤補拙，成功克服難關，她說：「賽馬有很多數據要分析，加上馬匹樣貌比較難辨認，很多時都需要靠綵衣來分辨賽駒，但有時綵衣的款示又比較類近，要記這些東西對我來說是十分困難。但沒有東西是不能被克服的，我當時用很多時間去學習，每個賽日亦參與其中，從而加深對馬匹的印象，到最後提供心水命中後，有很大成功感，是我選擇留在馬圈的動力。」

接觸賽馬後，KK表示最難忘的是因為錯過一個中冷馬的機會：「這件事發生在我首次入沙田馬場的時候，當時朋友都說我會有新手運，因此我本來想買我的幸運數字。因為我是8月4日生日，所以我打算買8場4號，而該場賽事正是2023年打吡大賽，4號為『遨遊氣泡』，但我見到此駒獨贏46賠，加上排14檔，最後沒有投注，怎料『遨遊氣泡』最後能夠掄元，這件事我一世也不會忘記。」

男多女少有優勢

而在一個男多女少的圈子工作，KK認為女生的確有優勢，但同時勸諫未來想入馬圈工作的女生，努力才是王道，她續說：「女性在馬圈工作有一定的優勢，因為馬圈比較多男性，所以女性會比較與眾不同。但說到底大家的工作性質是一樣，大家都要用時間去做功課，分析賽事，因此還是努力工作最重要。」