告仔再做盃王！喚醒加州星球係代表作！

在馬圈能夠贏馬固然是重要一環，能勝出錦標賽就更錦上添花。上季831場賽事當中就有110場屬錦標場合，練馬師告東尼在各大小盃賽場合中贏取14場頭馬，成功登上盃王寶座。

以東廐上季整體的頭馬來看，最令人印象深刻莫過於「加州星球」，此駒短途實力早已被肯定，上季復出首仗已攻下二級賽短途錦標，打後時間演出雖然走樣，當大家以為戰鬥力下滑之時，於一級賽女皇銀禧紀念盃以11倍冷門身份，氣走後起之秀「錶之銀河」，其後更遠赴杜拜摘下一級賽阿喬斯短途錦標，為港爭光，在香港馬壇寫下光輝一頁。

除此之外，「美麗同享」這匹大前季奪得5捷良駒，由前季開始一直近而未勝，在練者鍥而不捨的部署下，終於在4月份舉行的二級賽主席錦標重響勝鼓，此駒初配艾道拿亦被捧成4.6倍次熱開跑，結果以個多身位輕勝「永遠美麗」，構成半同主Q成為一時佳話。

而上屆冠軍呂健威及蔡約翰贏盃賽數目分別位列2、3位，其中呂健威勝出率達18.2%更是練馬師陣營中最高一位。前馬王「金鎗六十」成功衞冕香港一哩錦標仍令人津津樂道，可惜的是此駒戰力已不如以往，新季馬房盃賽要再添佳績，要寄望新星「禪勝輝煌」及「合夥奔馳」了。

蔡廐爭雄靠永遠美麗

至於蔡約翰，上季成績似乎稍稍回落，正值馬房換血之際，不過仍能3度奪得分級賽，「永遠美麗」先於季初贏二級賽馬會一哩錦標，於季尾階段摘下冠軍一哩賽最令人印象深刻