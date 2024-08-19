田泰安復課　首朝仄試綠族無限！

上季田泰安以86場頭馬完成賽季，躋身騎師榜第2位，成為新一代馬場二哥！田泰安喺抖暑期間偕妻女返回家鄉毛里裘斯探望親友，之後到鄰近嘅塞舌爾度假。田泰安不時上載度假相片貼影片到社交平台，馬迷睇到都覺得好他調！

經過接近1個月嘅假期，安仔都充滿電返咗香港，今日(8月19日)首朝復課，全朝共操3駒，全數均來自伍鵬志馬房。當中安仔今季首匹仄試嘅，就係已報跑9月29日1200米G1短途馬錦標嘅「綠族無限」，練者都相當緊張，全程跟到實。安仔試完之後，都同Pierre匯報此駒狀態。操完「綠族無限」之後，安仔再幫Pierre操「海藍寶」、「祥龍駒」。

課後安仔表示自己抖暑返家鄉見親人，自己都有一段時間冇見佢哋，所以都好享受喺家鄉嘅時光，之後帶埋妻女去度假，整體而言，成個假期都過得好滿足。

安仔復課首朝就係操「綠族無限」，騎者表示此駒狀態好好，稍後時間都會由自己策此駒遠征日本。不過「綠族無限」暫定本周五(8月23日)試泥閘，但自己將要喺周四飛往日本備戰世界星級騎師大賽，所以周五幫唔到「綠族無限」試閘，現時就要再同Pierre溝通一下，睇吓點部署！