香港馬王蹄下敗將　包辦札幌紀念賽頭4名

日本札幌競馬場昨日(8月18日)舉行2000米G2札幌紀念賽，每年都會有不少日本佳駟以這場為熱身賽，跑畢此仗後就會進軍不同長途分級賽事。今屆重點當然是川田將雅坐騎「先見」，此駒今年4月遠征香港出戰2000米G1女皇盃，結果在慢閘的情況下收復不少失地追回一席第2名，只不敵香港馬王「浪漫勇士」。

「先見」跑畢女皇盃後放草一段時間，昨日復出跑札幌紀念賽，挾過往賽績出戰，成1.3倍一面倒大熱門當然不無道理，結果此駒再次在閘廂煩躁不安，出閘稍慢被逼留後，最終後上不及只得梗頸4。至於女皇盃季軍「北橋」，在這場賽事同樣採用領放戰略，最後在岩田康誠胯下一放到底爆14.5倍半冷取勝！至於這場賽事的亞軍為「地標圖形」，季軍係「星光速」。

「地標圖形」和「星光速」對上一仗就是出戰6月安田紀念賽，該仗賽事由「浪漫勇士」遠征贏馬，至於「先見」和「北橋」則在女皇盃敗於「浪漫勇士」蹄下，換言之札幌紀念賽頭4駒都係「浪漫勇士」蹄下敗將，亦證明香港馬王卡士幾咁犀利。