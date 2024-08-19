今年4連勝直落贏3場G1　文采侯婦劍指凱旋門！

每年去到呢個時候，歐洲馬壇都講緊究竟有咩佳駟會挑戰下半年最受注目嘅大賽，途程2400米G1法國凱旋門大賽。日本馬圈一直都好想打爆機贏番次，最近大馬主松島正昭購入新勝柏林大賽嘅「班霸實力」(Al Riffa)一半股權，仲卜定日本國寶武豊執韁，一心想圓夢。不過，東瀛大軍想贏法國凱旋門大賽，始終都要問過法國名牌練馬師費伯華，事關佢係史上贏呢場G1最多嘅倉主，加埋有8次，而佢今屆就有尋晚成功衞冕尚羅萬尼錦標嘅「文采侯婦」(Mqse De Sevigne)攻堅，力圖第9次捧走凱旋門大賽。

自2023年起從未試過甩Q嘅「文采候婦」，今年成績更進一步，計埋尋晚順利衞冕2000米G1尚羅萬尼錦標，已經4戰全勝，兼且直落贏3場一級賽，雖然剛戰後上僅贏「美索雅」(American Sonja)馬頭位，但費伯華賽後透露前駒喺大賽未試過贏遠個馬頭位，所以從無擔心勝負距離。至於下仗挑戰2400米凱旋門大賽，費伯華話「文采候婦」血統有長力，增程可以應付。

另外，尋晚同樣喺多維爾馬場舉行嘅2歲馬一級賽莫尼大賽，就由岳伯仁訓練，莫雅策騎嘅「神態活現」(Whistlejacket)大熱掄元，擊敗高雲地利錦標冠軍「剛強風」(Rashabar)，同時為莫雅帶嚟佢第200場G1勝仗。