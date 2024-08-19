【暑期資料】黃金1檔唔黃金？

谷草賽事「檔位決定一切」？相信唔少馬迷在度馬時，馬匹的檔位都會是選擇因數之一，尤其係谷草賽事，當心儀馬匹排俗稱的「黃金1檔」時，信心隨之大增，不過到底「黃金1檔」是否真的黃金？

以上季賽事來看，349匹1檔馬共取得36冠46亞58季，勝出率10.3%，而上名率達40.1%，從數字來看，1檔馬求一席位置尚算穩健，不過並沒有因形勢之利增加勝算。強如「美麗第一」及「嘉應喝彩」都曾經響谷草排1檔成一面倒大熱之下飲恨而回，是否黃金真係見仁見智了。

以騎師陣營來看，最把握到1檔形勢的竟是冷門騎師班德禮，此子上季16次谷草賽排1檔，最終獲5冠6季，勝出率31.3%、上名率68.8%可以話冠絕同儕，其中「八駿笑昇」及「多利神駒」都唔係易贏分子，除了1檔幫助之外，騎者騎功亦是致勝關鍵。

不過大家要小心，上季一眾熱門騎師，策騎1檔馬表現卻大為走樣，其中冠、亞軍潘頓及田泰安，分別有27次及33次谷草1檔馬經驗，但均只贏過2W，勝出率分別只錄得7.4%及6.1%，表現強差人意，不過以上名率計潘頓達63%、田泰安達54.6%，上名率甚高，應如何捧場要三思。

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