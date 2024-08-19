周三國際錦標　格倫島挑機名戰古城

本周三至周五，馬會受注英國約克馬場「伊波賽期」頭3日賽事，每晚都有7場賽事上演，各位又有得睇一眾名駒爭大賽了。大家也可以用手機掃一掃馬會網站「伊波賽期」二維碼，除了睇到焦點賽駒簡評及近3場賽事重溫，賽前一日更有速勢走位圖、海外馬評家精選及賽事數據，隨時幫到大家揀選心水。

周三晚國際錦標賽馬日，S1-4主題賽國際錦標2051米，愛爾蘭著名練馬師岳伯仁曾6奪此賽冠軍，練者今屆又派出兩駒爭奪殊榮，其中主力一定是莫雅策騎的「名戰古城」，此匹父系「正義」的3歲囝囝，出道至今6戰5勝，當中3場為一級賽，前仗擊敗「和氣」勝出英國打吡大賽，到上仗「名戰古城」跑1990米日蝕大賽，又壓下「班霸實力」摘冠，表現出色。再看「班霸實力」最近跑德國柏林大賽補中，預期會出戰凱旋門大賽，由此可見，能壓下強手的「名戰古城」之實力何等突出，今次再戰相若路程，勝望壓一。

此外，也要留意阿加汗集團的「格倫島」，此匹3歲馬近3戰全部贏晒，上次出戰皇家雅士谷賽期英皇愛德華七世錦標，更狂勝對手「星海傳頌」6個馬位而回，當日在外欄殺上加速力甚強，到最後階段鞍上人柏士祺只是作有限度推送，質素有幾高仍是個謎，預期可予「名戰古城」一定威脅。若果嫌投注「名戰古城」獨贏乏味，一於買「名戰古城」搭「格倫島」單Q！