周四約克郡橡樹　上流貴婦力爭上游

周四晚打頭陣有二級賽雷凡錦標，重頭戲則為G1約克郡橡樹大賽，由白祈達訓練的「才情麗驥」，報名此賽及周三晚的國際錦標，大家要留意最後公布。「才情麗驥」上年跑約克郡橡樹大賽只得殿軍，但近3戰取2冠1亞，現時大熟大勇，今屆摘冠機會樂觀。對手也可以留意「上流貴婦」及「獅群傲后」。

約克郡橡樹大賽跑2371米，計近況及長途能力，「才情麗驥」都屬於機會突出的一匹，先是前仗5月在約克馬場跑二級賽大勝亞軍「風隨心」6個馬位，繼而6月轉戰卻拉馬場跑一級賽，最後追過「上流婦人」勝出。至於上仗7月出爭雅士谷英皇錦標2400米，由於「才情麗驥」要面對多匹勁旅，賽前只屬半冷身份，但最後仍以凌厲後勁追得亞軍，蹄下敗將包括了兩匹實力熱門馬「多產巨匠」及「桀驁之戀」，賽績水準相當高。再看「才情麗驥」上年出戰約克郡橡樹大賽跑獲殿軍，該役頭馬為已轉任繁殖雌馬的「熱心」，亞軍則是「風隨心」，此駒早前被「才情麗驥」擊敗，伸算「才情麗驥」現時能力比上年更強，今戰補中在望。

對手中，可留意由高仕登及高素德訓練的兩駒：「上流貴婦」雖然今年表現有點反覆，但前仗與「才情麗驥」串Q，加上本身在約克馬場贏過，今戰必力求交回水準；廐侶「獅群傲后」最近兩仗配莫艾誠取得連勝，包括上仗勝出二級賽，今擬再度夥拍此位英國冠軍級騎師出擊，發揮也令人信任