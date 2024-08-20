布吉特訓10日　梁家俊：依家有8舊腹肌

梁家俊之前3季頭馬均逾30場，更於21/22年度馬季取得48W，上季卻只得25場頭馬，慶幸含金量頗高，包括憑「維港智能」贏出G1百週年紀念短途盃及夥拍「安遇」攻下三級賽婦女銀袋。對於成績下跌，梁家俊認為馬圈一向競爭激烈，而上季尾因體重略升未能造輕磅，難免影響支持。

因此今個暑假，梁家俊透露除了與家人去日本及馬爾代夫旅遊，早前更刻意自己一個去泰國布吉搵私人教練加強操練，難怪今朝復課已見俊仔清減不少，他說：「作為騎師，控制體重是基本工作，只是於馬季進行時嘗試作體重調整，絕不容易，因此決定開季前減磅，令自己接到更多輕磅坐騎。早前我去布吉特訓，每日打拳及操練自己，專心一致下效果理想，目前更有8舊腹肌，再配合晨課操馬提升狀態，確保有十足水準迎接新馬季，並希望頭馬數字比上季多。」

另外，「維港智能」上季除了於梁家俊胯下贏一級賽，遠征高松宮紀念賽一役亦由他執韁，早前沈集成透露打算讓此駒再次遠征日本，角逐下月尾舉行的1200米G1短途馬錦標，騎者透露已向成哥查詢配搭誰屬，但暫時仍未落實。