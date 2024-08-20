大馬主結束9年合作　韋利安點算好？

練馬師韋利安今年喺英國馬圈成為風頭躉之一，但唔係因為佢贏馬多，反而係唔少大馬主同佢拆夥，結束合作關係，先喺5月尾就有「鋼鐵大王」馬主Amo Racing同佢正式分手，將旗下馬匹撤離韋利安馬房後，日前呢位倉主亦公布，同佢合作9年嘅大馬主、亦係意大利好手艾兆禮前波士Sheikh Mohammed Obaid已中止合作關係，之前於其馬房的10駒亦已經離開。

韋利安及Sheikh Mohammed Obaid曾經合作無間，亦係呢位倉主最大支持者之一，而佢哋嘅代表作自然係曾於2016年攻下杜拜司馬經典賽、加冕盃及國際錦標嘅「容後再決」(Postponed)，2019年則有「定富」(Defoe)捧走加冕盃及夏域錦標。

韋利安表示非常感激Sheikh Mohammed Obaid過往對佢嘅支持，同埋呢9年畀咗唔少機會佢，亦佢哋唔止喺英國、甚至海外都有難忘回憶。雖然突然少咗支持，但韋利安今年成績唔差，就如一哩好手「卓倫谷」(Charyn)最近攻下傑克莫華大賽，贏出今年第2項G1。