破3個月不勝悶局　福永祐一取得從練首項分級賽勝仗！

剛周日(8月18日)除咗札幌紀念賽之外，同日日本中京競馬場舉行1200米三級賽CBC賞。呢場賽事對手唔算好強，觀賞性角度而言，當然就冇札幌紀念賽咁好睇，不過喺呢場三級賽，賽果都有亮點架！事關福永祐一所訓練嘅賽駒Drop of Light，為練者帶來從練以來第一次分級賽勝仗。

CBC賞近年都係喺6月下旬至7月上旬舉行，但由於賽期調動，所以分級賽賽程都有所改動，喺呢場CBC賞之中，坂口智康旗下嘅「速駿」，對上5仗取得2冠3亞表現準繩，不過「速駿」今次首次出戰分級賽，最後未能克服難度，大熱倒灶得第7名。呢場賽事之中，福永祐一所訓練嘅Drop of Light，以第6熱門開跑，結果全程守第3位好位下，入直路後慢慢發力追趕，結果最後100米追過Suzu Khalom以及Grand Est贏馬。

福永祐一今場贏馬之餘，更打破3個月不勝悶局，不過練者之前係騎師，可憑自身經驗保持沉穩態度，如今贏分級賽當然係喜出望外。Drop of Light鞍上人幸英明認為，未來部署可以放眼更遠大目標。嚟緊9月29日就會喺中山競馬場舉行1200米一級賽短途馬錦標，香港隊「綠族無限」、「維港智能」有意遠征日本，唔知道福永祐一到時又有冇意思想安排Drop of Light挑戰強手？