從化馬場的訓練設施愈來愈重要，現時不少新馬來港後很快會運往從化做工夫，透過兩地訓練持續學習，表現循序漸進，至於一類有傷患或拚得頻繁馬，也借助從化大自然環境得以恢復健康及體力。對於馬迷來說，留意賽駒於從化操完返港之成功率，及練馬師在部署「從化兵」之出擊手法，都會有助投注。

以希斯馬房的「球星」為例，此駒上季出賽12次，從化返港7次共取3冠2亞2季，上名率百分百，對比兩次落敗跑第6名及第8名，於賽前均未曾往從化，可見「球星」北上操過特別醒，即使上季拚得不少，但最近已安排在從化快試，動態積極，今季首戰即要吼實。

羅富全馬房的「聖托里尼」，上季於新馬賽5戰共取1冠1亞3季，頭4仗從化返港全上名，反映受落從化操練。回看過程，9月在沙田開操，10月起頻密於從化快試，12月在當地初試大閘，磨利後才於季尾踏上征途，新季記得留意羅廐相近部署分子。「聖托里尼」現評57分，8月在從化已快跳5課，體力充沛，新季插四班可捧場。

韋達上季也有一匹成績優異的從化兵「馬林」，此駒上年8月尾於從化試閘得第1名，結果返港即勝，留意勝後隔3日又北上，新勝馬為保留體力未再試閘，但就安排於草地快試，結果返港順利再贏，同一招用完再用都使得，馬迷要記得此數據了。

從化閘綵排踴躍 伍鵬志潘明輝聯手好兆頭

本地馬季將於9月8日開鑼，不少馬迷已開始做功課，尋找開季急先鋒，馬匹快跳及大閘工夫均可看出端倪。暑期首次大閘於上星期四在從化馬場舉行，首日有6組從化泥閘，留意上季只差半步就成為冠軍的伍鵬志，當日共派出13駒綵排，積極程度可見一斑，練者作風進取，大家已見慣不怪，但由提早開操的潘明輝幫手考驗5駒，則更顯認真。

潘明輝由上季初成績低落到發力衝上，過程絕非容易，鬥志比上季初更盛，暑期第一組從化泥閘騎伍廐「爆熱」順放第1，預示攜手出擊好兆頭，連同「旋風傳奇」及「燈胆皇」也見追勢有力，季初可留意。至於伍廐從化團體亦肯定幫到手，上季4捷衝上110分的「綠族無限」，全季7度北上，返港錄得3冠1亞2季1殿，可見從化訓練帶來很好效果。

此外，容天鵬向來訓練馬匹夠耐性，也有不少馬匹往從化後重拾好狀態，上季的「高份數」屢拚未贏下突然安排往從化，結果連續兩仗從化返港俱贏，正屬成功例子。上星期從化泥閘，容天鵬將「銳一」、「綫路通明」及「瑤瑤日上」等交予愛將周俊樂出試，此幾駒也可能是馬房出擊先頭部隊。