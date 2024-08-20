一連3日嘅英國轉播賽約克伊波賽期正式開打，首日7場賽事安排上演3場分級賽，應屆英國打吡盟主「名戰古城」同埋今屆愛爾蘭打吡冠軍「南加名城」分途出擊，前者出爭重頭戲國際錦標，後駒上個禮拜畀兩萬鎊響延遲報名階段加入參戰G2獲狄嘉錦標。

古摩亞主帥莫雅今季繼續交出高水準表現，響啱啱禮拜日，呢位高手迎來從騎生涯另一里程碑，夥拍波士旗下嘅「神態活現」捧走法國莫尼大賽，贏得職業生涯第200場G1冠軍，而第201場一級賽頭馬，極有機會由「名戰古城」取得。

呢匹古摩亞3歲王牌，雖然響英國二千堅尼大熱倒灶被破不敗身，但係好快重現王者本色，近兩仗均以無敵姿態勝出一級賽，如果今仗能夠再下一城，便成為賽馬史上第6匹同季包辦英國打吡同國際錦標嘅傳奇名駒。

響國際錦標52年歷史，曾經出現5匹能夠單季囊括英國打吡同國際錦標嘅名駒，分別係1972年首屆盟主Roberto；1979年Troy；2007年「授權」；2009年「海都之星」，對上一匹包辦呢口孖寶就係同屬古摩亞出品嘅2014年冠軍「澳大利亞」。近年橫掃歐洲一級賽嘅古摩亞陣營，已經連續4年響呢項10化郎大賽做配角，今屆派出旗下現役最強嘅3歲馬「名戰古城」應戰，可望重嘗奪標滋味。

至於同屬莫雅胯下的「南加名城」，則選擇響路程哩半嘅獲狄嘉錦標登場，作為稍後進軍英國聖烈治及法國凱旋門大賽前嘅熱身賽，有「大草原州」同「爽到極」兩匹廐侶掩護，應穩操勝劵。