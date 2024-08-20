【論戰天下】名戰古城做重心　千夜傳說都有得諗！

位於英國北部的約克馬場風光如畫，直路長且跑道寬闊，普遍賽駒均可適應。名練岳伯仁旗下的「名戰古城」先贏英國打吡再攻下日蝕大賽，部署與當年「海都之星」一樣，莫雅日前贏出第200項一級賽，今可望憑此駒續添大賽勝仗。

S1-1：「凱金灣」季內一再於多馬大場合表現出色，能跟前而再爆一段強橫後勁正是優勢。個多星期前在識價盃中抽到溫莉瓊，末段稍施騎功已彈甩「奇力兒」，約克馬場戰績佳且近況大勇，勝望甚高。

S1-2：兩歲在法國以230萬歐元售出的「法庭裁定」勢成焦點所在。7月在沙丘園馬場初出跑1400米，起步受擠跟隨尾疊，直路移出以天馬行空姿態輕勝，「正義」子嗣而母線源自「灌木叢」，已報年內多項一級賽，或是高多芬馬房明年英國打吡希望。

S1-3：「王翼奇招」今季初出已在倫敦金盃輕勝，之後在漢普頓宮錦標輸走位姍姍來遲獲亞，上場挑戰年長馬跑約克錦標亦得亞軍，保持進步遲早勝出一級賽，重配布宜學有力撼贏熱門「南加名城」。

S1-4：「名戰古城」前仗在英國打吡初跑哩半克服難度登上3歲馬最高舞台，上場挑戰年長馬在日蝕大賽再下一城，雖非贏甩對手，但亞軍「班霸實力」 亦非善男信女，隨着出賽經驗提升，戰力進一步加強，可期替岳伯仁第7次勝出此賽。

「千夜傳說」上月蟬聯約克錦標，擊敗潛力豐厚的「王翼奇招」，兩戰此場地同程全勝。「格倫島」剛於英皇愛德華七世錦標表演賽般輕勝，閹馬無份跑經典賽，惟有向年長馬 挑機，稍嫌與上場日子相隔有點遠，縮程亦要看是否爆得起，但場地性能廣泛有優勢。

「和氣」連續兩場英愛打吡上名，今選擇縮程續跑G1唔跑同日G2獲狄嘉錦標，自視甚高。

S1-5：前香港馬「安帥」在港跟進多次最後未勝退役，返英後今年初復出跑5次，前仗於百拉頓重開勝門後卻易主，結果轉倉初出即在新巿場哩半賽事再下一城。6歲「海都之星」子嗣重拾進度，雖升班跑兼增程，但睇血統問題不大。

S1-6：「得寵灰驥」去年兩歲時曾在約克馬場勝出表列賽，今季初出即勝，上場於光榮古活賽期只不敵「金龍駒」得亞軍，表現比前進步，留守強項五化郎路程可望再於前列歸來。

S1-7：「金鎖」7月在紐百利一出即勝，上場在英皇錦標賽馬日跑瑪嘉烈公主錦標，臨場汗濕比較多，結果未能應付雅士谷上斜場地，表現平凡。小休後轉戰約克對此駒應較易應付，防施回馬槍。