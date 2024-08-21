【論戰天下】超強數據！約克郡橡樹大賽利3歲馬！

天堂之扉約克啱跑

S2-1：「天堂之扉」大前仗出戰皇家雅士谷賽期奧爾巴尼錦標，結果放入第3名，之後在二級賽劍橋公爵夫人錦標再得季軍，上場於奈斯21匹馬場合一放而返，步幅闊大的「邱吉爾」子嗣，相信約克闊場極合腳法，已報跑多項一級賽，幕後對其實力蠻有信心。

草莽情賺級數

S2-2：向禮倫馬房的「草莽情」，6月在梭士百利馬場一出即勝，之後連續兩場於法國及英國跑二級賽敗陣，如今回師拍賣會錦標賽，對手大幅減弱，縱然負磅稍重亦可望憑級數克服，強配莫雅擺明車馬。

大巨星閹後3連勝

S2-3：「大巨星」至今6戰3冠3亞，閹後今年復出完成3連勝佳績，上場英皇錦標日跑讓賽，早段守靚位，望空幾步爆上輕鬆取勝，質優「海都之星」子嗣，繼續跑二班賽應無阻力。

上流貴婦上仗輸外疊

S2-4：約克郡橡樹大賽歷史上3歲馬表現甚佳，而7度奪標的岳伯仁，近4屆更勝出3次。今場旗下「滿足」是應屆愛爾蘭橡樹大賽亞軍，上場明顯輸在莫雅走位，直路遲遲未能望空，結果以四分三馬位不敵「觸動心扉」，轉戰約克闊場且有900米長直路，更利其後上跑法，可望反先對手；當然「觸動心扉」亦持續進步，主動型跑法，於馬少場合或可操控步速，不能捨棄。

高仕登馬房一對，宋文赫上場策騎「上流貴婦」沿途三、四疊望空敗象早呈，馬主力撐唔換人，但發揮上始終有點擔心，惟有退居作配；廐侶「獅群傲后」今季兩度由莫艾誠出戰均贏，父系「猛獅怒吼」、母系「深情簡韻」都是一級賽冠軍，良血馬初挑戰G1，隨時是高仕登馬房的真命天子。

海都時令幕後睇高

S2-5：「海都時令」上季5月在新市場初出輕勝已備受注目，惟翌仗於古活敗陣便休息，月初復出即在金頓哩半膠沙地勝出，這匹由崔家培育的「海都之星」女兒，已報跑英國冠軍雌馬錦標及法國凱旋門大賽，幕後對牠自視甚高，如今跑表列賽，應要輕勝才對。

繁華年月收斂就掂

S2-6：「繁華年月」5月登場在雅勿夫後上勝出，令人留下深刻印象，上場於皇家雅士谷賽期增程角逐1400米卓斯咸錦標，起步不久望空，半程乏力與初出跑法略有出入，敗後更被閹割，這匹「范高爾」子嗣只要收斂進步，交回其應有水準便有威力。

安心棲息勇熟要捧

S2-7：「安心棲息」是匹沙草皆宜雙槍將，前仗於肯辛頓宮錦標近乎包尾位置追回第6名，再出於潘德法跑表列賽仍得季軍，4歲馬目前正處勇熟階段，可放可追跑法具彈性，有力食尾胡。