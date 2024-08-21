銳過上流貴婦　獅群傲后進擊約克郡橡樹

專為3歲及以上雌馬而設的約克郡橡樹大賽歷史悠久，可追溯早至1849年，這項一級賽途程為2371米，每年8月在約克馬場上演，是伊波賽期次天高潮所在，今屆共有8匹馬宣布出賽。「獅群傲后」的練馬師高仕登力爭第5次奪取這項錦標。

「獅群傲后」的父母皆為一級賽冠軍，加上本身自增程競逐與今仗相若的途程以來一直進步神速，看來躋身一級賽冠軍行列只是遲早之事，尤其上月以凌厲衝刺攻下二級賽蘭開夏郡橡樹大賽的姿態，令人更加相信，牠今次首度角逐一級賽，大有可能更上一層樓。

高仕登父子旗下還有另一匹佳駟「上流貴婦」也對此賽虎視眈眈，然而這匹5歲雌馬的近況與「獅群傲后」並不一樣。「上流貴婦」早於2022年已在約克取得1戰1勝的賽績，攻下三級賽慕絲多拉錦標，至今更已成為兩項一級賽冠軍，惟近期表現普通，與銳氣方欣的「獅群傲后」形成鮮明對比。

「上流貴婦」本月由宋文赫策騎出戰蘭秀錦標，只獲第6名，賽後有評論指宋文赫將坐騎留得太後，不過高仕登父子並不認同，認為純粹馬兒未能交出最佳水準。

騎師方面，無論莫艾誠或宋文赫，均從未贏過約克郡橡樹大賽，但莫艾誠對於「獅群傲后」今仗的機會看法樂觀，他表示：「這匹馬比較遲熟，幸而高仕登父子的耐心終於得到回報，約克馬場應該適合牠發揮。」高素德補充：「這匹馬仍在學習中，但至今為止，牠未曾出過任何差錯。」

這雙佳駟的主要對手，包括愛爾蘭橡樹大賽冠、亞軍「觸動心扉」及「滿足」，數據及賽績反映這兩匹3歲馬目前均態在巔峰。此外，最近10年的約克郡橡樹大賽，有8年由3歲馬奪標，其中5匹頭馬出自「滿足」的練馬師岳伯仁旗下。

布宜學的坐騎「凜風星」或許不如上述賽駒般受重視，但這匹進步顯著的4歲馬上月角逐同程表列賽時，末段加速超越對手輕鬆獲勝，今仗不容輕視。