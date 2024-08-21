【世界觀】鳥飛麗勁如勇猛獅子

約克伊波賽期次日賽事，以只限兩歲雌馬角逐嘅雷凡錦標打頭陣，練馬師伯特擺出三箭頭，派出「鳥飛麗」、「寫意小姐」同埋「愛在心中」強陣應戰，估計「鳥飛麗」係出擊重心。

杜俊誠大讚蕾絲娜翻版

「鳥飛麗」英文名Leovanni，意思好似獅子咁勇猛，呢匹馬女亦馬如其名，陣上表現充滿霸氣，響6月5日開上前線，即以大熱身份輕勝處女馬賽，兩星期後匆匆再出，「鳥飛麗」出戰皇家雅士谷賽期次日嘅頭場賽事瑪麗皇后錦標，雖然升格跑二級賽，但仍然難佢唔到。響呢場1000米直路賽，「鳥飛麗」在杜俊誠胯下大部分時間響跑道中央競跑，最後200米透出就奠定勝局，以接近2個馬位之先爆冷捧盃，賽後杜俊誠話「鳥飛麗」令佢諗起舊拍檔「蕾絲娜」！

「蕾絲娜」服役嘅第4次比賽，首度交畀杜俊誠操刀，人馬第1次合作就擦出火花，以超班姿態捧走2013年嘅瑪麗皇后錦標，呢匹馬之後繼續進步，成為雙料一級賽盟主。杜俊誠大讚「鳥飛麗」係「蕾絲娜」嘅翻版，「蕾絲娜」擁有嘅原始速度，競賽時放鬆嘅態度，不服輸嘅個性，通通都可以響「鳥飛麗」身上搵到，同樣都係匹好聰明、學習能力好高嘅全材馬，深信稍後時間會響頂級賽事大放異彩。