【周五世界觀】份量十足地快最強

只限兩歲雄馬及閹馬角逐嘅G2小玩意錦標，今屆有3匹不敗之師挑戰，「山壁要塞」雖然係較為冷落一匹，但訓練呢匹馬嘅鍾念修強調千祈唔好睇小佢哋！

出自Twilight Son、身價只不過係24,000堅尼嘅「山壁要塞」，出道無耐就已經賺番馬價，初出一役跑6化郎賽事，無懼外檔起步，最後以頸位之微打開勝門。上仗出戰高獎金賽事韋特比超級短途賽，賽前鍾念修曾經懷疑由6化郎縮落5化郎，對呢匹馬未必有利，不過既然花咗一大筆錢報名費，惟有咬緊牙關照衝。賽事早段「山壁要塞」真係唔夠正宗1000米馬快，一度褪到較後位置，直到末段先撻着，終點前及時趕到再次以頸位險勝。

鍾念修話佢好少見好似「山壁要塞」咁，兩歲馬一埋身肉搏就識得伸長條頸、耳仔縮後，一心要衝贏對手，仲認為6化郎一定係佢現階段最理想嘅路程，日後應可扳至7化郎，今仗首試分級賽，係日後進軍大賽嘅試金石，希望可以繼續發揮佢嘅永不服輸精神，延續不敗。

份量十足地快最強

英國伊波賽期最後一日轉播嘅主打賽事楠索普錦標，上年由歐洲威到去美國嘅「份量十足」，同嚟自澳洲嘅「飛雀」季內第3度同場比併。呢對短途好手曾兩度碰頭，第1次喺6月中嘅一級賽英皇查理斯三世錦標，「飛雀」初配莫艾誠顯出身價，贏出服役最重要一仗，「份量十足」響佢身後跑第3名。今月初，兩駒第2度同場交量，角逐G2英皇佐治錦標，就輪到「份量十足」威番次，以短頭氣走「飛雀」，取得歷來第6W。

訓練「份量十足」嘅艾培彬，話係佢從練以來遇過最好嘅一匹馬，上次響雅士谷贏馬，多少拜場地之助，估計近期約克馬場嘅乾快場地，啱晒「份量十足」發揮。至於戴亨利就話「飛雀」上仗輸畀「份量十足」好唔抵，如果唔係300米左右被對手撞一撞影響咗衝刺，贏嘅應該係「飛雀」而唔係「份量十足」，佢希望今次唔好再遇意外，可以報番一箭之仇。