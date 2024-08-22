【周五世界觀】亮采轉倉大爆發

馬圈離離合合司空見慣，近期歐洲馬壇兩單熱門話題，都同大馬主安排名下馬匹他投有關，令花生價格不斷上升，作為練馬師，處境被動，唯一可以做嘅係要迅速應變化危為機。

從練時間唔算長嘅郭來發，今年3月突然遇上危機，響完全冇預警下，一向合作愉快嘅「淘氣千禧」馬主The Rogues Gallery一次過將手上28匹馬轉到其他馬房，響傳統平地馬季開季時發生兵變，對呢位少帥做成嚴重打擊。慶幸響馬房上下齊心合力下，成績未見大幅走樣，仲吸引到唔少馬來投，出戰S3-2倫斯度盃嘅「亮采」就係其中之一。

今仗係「亮采」首次代表郭來發上陣，練者從練生涯只係訓練過兩匹「杜拜威」子女，「淘氣千禧」係第1匹，第2匹就係「亮采」。郭來發表示一如大部分典型「杜拜威」出品，「亮采」型格出眾，而且愈跑愈有，估計即使已經6歲都仍然有貨賣。佢仲話呢匹馬今年3月跑杜拜金盃，響「漁利盡收」之前過終點，只係輸畀「英宮塔堡」，實力有番咁上下。今場倫斯度盃面對「攻守有道」、「海角遠景」同「貴格兒」呢幾匹長途好手，亦有一戰之力。

壯年分子倫先

路遙知馬力，路程3271米嘅倫斯度盃，數據顯示壯年馬表現較佳，喺近12屆賽事，5歲馬贏過5屆，6歲馬亦捧過4次盃，反映薑果然愈老愈辣，後生馬始終係後生馬，輸經驗、輸氣量較難突圍。

跑過古活金盃明顯佔盡優勢，近12年有6匹頭馬贏倫斯度盃之前一仗，曾經列陣古活金盃，今屆9匹參戰馬中，只有「貴格兒」符合條件，睇吓呢匹馬可唔可以延續呢項強勁數據？