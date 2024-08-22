【周五論戰天下】澳洲代表飛雀 　G1睇高一線

澳洲短途馬在英國短途賽屢創佳績，適逢今年主隊馬實力未見突出，就連派出二三線的「飛雀」已可也文也武，續配莫艾誠鬥後勁，跑約克闊場啱晒。

S3-1：「驊飛」今季初出得第4名，其後進行閹割手術，復出首戰即大勝對手9個半馬位，新近再出於光榮古活賽期力拚僅敗，反映目前評分有大幅上升空間，因負輕磅改配新人王劉見龍，有力補中。

S3-2：「貴格兒」上次在古活現場所見，馬兒無論神色及身形均比前吸引，雖然最終不敵「饒舌達人」及被「貼心威廉」搶去亞席，但「貴格兒」表現仍算理想，拚後狀態提升下，回師曾上名的約克馬場，可期交出更佳成績。

光中見影可保不敗

S3-3：貴為兩項一級賽冠軍「大地光芒」的同母半弟，「光中見影」一如兄長般早熟，至今兩戰未逢敵手，包括上場於新市場配客串的班德禮，末段輕掃一鞭即自動加速帶離對手輕勝，今挑戰二級賽，幕後揀選場地比較易應付的約克馬場，可保不敗身。

S3-4：雖然楠索普錦標歷史上不時爆冷，但今屆形勢似乎較清晰，加上預計場地乾快，熱門實力馬可望交出成績。澳洲代表「飛雀」本身在祖家並非甚麼一線良材，適逢今年英愛馬壇短途失收，造就「飛雀」先勝英皇查理斯三世錦標，而剛戰英皇佐治錦標純粹輸在場地優勢不及「份量十足」，今次再碰頭但負磅較着數，約克1000米直路賽後上可盡展所長。

調酒源流拚後更進

「調酒源流」貴為前年皇席錦標冠軍，亦是上屆此賽季軍，上場休出選擇在法國跑三級賽屈機，贏馬亦合理，拚後期望狀態更進，三甲之選。「份量十足」有乾快地本來好跑，但因賽制關係，今場負磅已不算有優勢，擔心拉士幾步能否頂到尾？「一區霸主」去年在此賽跑第5名，季內曾與「飛雀」埋Q，配腳拖埋合理。

S3-5：上月尾於光榮古活賽期包Q的「好硬朗」及「命運力」再度碰頭，兩駒負磅齊齊下調，跟上次差距相若。以上場走勢計，「好硬朗」外檔起步沿途望空，出頭後持續優勢，始終本身年紀比「命運力」大1歲，作戰經驗較佳，可期再捷。

重新劃一弱旅佔優

S3-6：「重新劃一」月初於新市場馬場亮相，出閘稍慢直路嚴重內閃，結果負於高多芬的「光中見影」兩個馬位，若然「光中見影」在S3-3二級賽跑得好，更證明「重新劃一」這匹「蔚藍海角」子嗣潛力亦佳，畢竟今場只是從未勝出馬賽，對手易應付得多。

S3-7：「多事問」上季初出一面倒大熱門只得第4名，同場贏馬的是應屆英愛打吡上名馬「和氣」，今季復出先在膠沙地輕勝，上場於新市場初跑一哩亦得季軍，潛質甚豐的「皇僕」子嗣，補中機會高。