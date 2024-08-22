【同日過關】熱都唔怕！伍鵬志最愛變倍搵食！

馬迷投注各施各法，有人鍾意買熱門，有人鍾意博冷門，亦有人鍾意博大堆頭，揀幾隻W乘埋博好分啲，所以唔少人都吼實馬房同日過關變倍，博佢哋同日連番出擊，揀中的話回報甚豐厚。

睇番上季練馬師同日過關紀錄，差少少成為冠軍練馬師的伍鵬志，最鍾意谷起一批馬再部署同日出動，上季此倉起孖次數多達16次，帽子戲法3次，四喜臨門就有1次，呢個倉經常贏熱門，大家中單W未必有太大回報，但2W、3W甚至4W得手，山大斬埋有柴，情況就好唔同了。此倉上季6捷明星戰駒「錶之銀河」，當中有5次贏馬，同日都有廐侶配合出擊得手，呢隻堪稱伍廐變倍神器。至於另一匹6捷的「我為您」，亦都有4次擔演過關主角，1月13日「錶之銀河」以1.2倍擂台躉身份掄元，「我為您」以5.6倍W順利贏馬，再加埋廐侶7.8倍的「令才」，3隻有飛馬乘埋有55倍，「炒埋一碟」回報極之不俗。

此外，伍廐上季初攻勢凌厲，11月11日錄得4捷，睇番該4匹頭馬，「發財秘笈」2.9倍及「唯美主義」2.4倍俱為大熱門，而「發財大師」3.5倍屬次熱身份，最冷的「綠族無限」也只有8.7倍，如果買W過關，此4駒乘起來達211倍！再次證明吼實熱門買過關都可以豐收。