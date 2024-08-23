跑兩日騎師賽極吃香　Win神叫座力直逼雷神

一連周六、日響札幌競馬場舉行嘅世界星級騎師大賽，4關賽事配馬儀式已經完成，包括咗首日第10場、第11場首、次關賽事，跟住就係次日第3關第10場同埋壓軸第4關第12場賽事。

由於參賽騎師響4關都會抽配A-D級坐騎各一，確保每位參賽騎師都有公平奪標機會，而兩位香港代表，亦有餐士馬響手。田泰安抽到A級馬Kvasir響首日第1關賽事，最近2戰1冠1亞、何澤堯於第2關策騎A級馬New Normal，近期表現穩定屢入前5名。另田泰安其他坐騎包括第2關Bikini Boy、第3關Y Y Legend、第4關Cosmo Dinner，而何澤堯其餘坐騎為第1關Glanz Berry、第3關Ca Va Bien與第4關Yui。

兩位香港代表響兩日客串日子，除咗以上4關賽事之外，都唔愁無支持，尤其係何澤堯相當吃香，首日客串竟然同當地偶像莫雷拉看齊，騎師賽之外，各有6匹坐騎，田泰安就跑5場。

至於星期日賽事，莫雷拉客串機會最多，其餘場合同首日賽事一樣，都係6匹坐騎，何澤堯輸少少得5場上陣，田泰安就有兩匹外線支持。