與時間競賽　湯普新叉足電博開局順利

新季獲發首3個月公司騎師牌照的湯普新，繼前朝開操後，今早落力為鄉里課馬，先後出試廖康銘的「開心之旅」及希斯的「東方魅影」，其後再替希廐「樂天派」及容廐「極速贏」試閘，動態積極。湯普新表示目前狀態相當弗，笑言暑假已叉足電，熱切期待新季來臨，以爭取續期留港發展為目標。

湯普新上季首度來港客串，2月中開局未算太順，一直苦戰至第8個回合才靠「魔法速遞」爆冷開齋，及後獲得續牌騎至煞科，全季他出賽266次，取得7冠11亞7季，這位27歲澳洲騎師坦言大致滿意成績，他表示：「畢竟在季中才加入競逐行列，絕對是一個艱巨挑戰，自己只好邊學邊做，去適應香港競賽環境及賽事模式，很多謝馬會讓我延長客串牌照，對我來說，季尾階段的成績，才有點站穩陣腳的感覺，最終獲得7W，也算不錯。」

暑假回鄉幫手操馬

今個暑假，湯普新與家人返回家鄉澳洲，並沒有去其他地方旅行，湯太Stephanie更在澳洲復出參賽，8月初於李斯摩馬場取得久違了的勝仗；相反湯普新未見上陣，但騎者透露已為新馬季做好準備，他續道：「早前返回昆士蘭放假，未有客串，但閒時亦有為外父方恩頓操馬，磅位及狀態都喼得理想，我已經叉足電迎接新馬季來臨。」

湯普新的公司騎師牌照有效期直至12月8日，展望新一季，騎者當然希望可以長駐發展，他指出：「爭取全季牌照固然是接下來最重要的目標，今季由開鑼日起步，有利我爭取更多支持，惟現階段只得3個月客串牌照，無疑是與時間競賽，期望新季開局順順利利。」

不過，湯普新表示暫時不會定下任何具體頭馬數字為目標，他表示：「身處在全世界競爭最激烈的賽馬地區，要定下想贏馬的數字，是一件不真實及過分有野心的事，總之我會繼續努力，好好把握每次上陣的機會。」