贏完英皇錦標75%股權轉手　歌利巨人定好今季終極目標

早前響英國一戰功成，拿下英皇錦標嘅法國賽駒「歌利巨人」，賽後股權有變，近年響各地馬圈活躍擴軍嘅美國賽馬集團Resolute Racing，與本來馬主Philip Baron Von Ullmann取得協議，購入此駒75%股，餘下馬季亦已鎖定兩項大賽腹稿。

「歌利巨人」雖然係當打4歲黃金之齡，但因為屬於閹馬並無配種價值，挾新勝英皇錦標嘅彪炳賽績，既然有買家以高價洽購大部分股權，相信現有馬主亦沒有任何拒絕理由。Resolute Racing近年亦都不惜工本購入良駒話事權，包括咗前年南非馬后「卡拉公主」(Princess Calla)，另一匹就係去季響澳洲G1葡萄園冠軍錦標跑第二嘅「一輩子」(Tutta La Vita)。

對於「歌利巨人」呢匹德國出生嘅G1良駒，一直都係響法國服役為主，並由名牌葛威法訓練，而股權變動之後，綵衣將會有變，但係訓練人選並無變動，而幕後方面亦已定下今年餘下目標，下一場繼續響福地雅士谷馬場上陣，出戰10月煞科日舉行嘅英國冠軍錦標。

由於「歌利巨人」新勝英皇錦標，已經直接獲得美國育馬者盃嘅參戰資格，11月2日響德爾瑪舉行嘅美國育馬者盃草地大賽，將會視為終極目標。