跑完首日　世界星級騎師大賽最新形勢

札幌競馬場一連兩日舉行世界星級騎師大賽，首天進行兩關比賽，香港代表田泰安先聲奪人，力壓莫雷拉揚威首關賽事，暫時累積31分，跟李慕華並列榜首，至於另一位香港代表何澤堯兩關俱敗，只排第8位。

2024世界星級騎師大賽今日於日本札幌競馬場展開，首天進行兩關賽事，兩位駐港騎師田泰安與何澤堯代表世界星級隊出戰，同隊成員還包括巴西莫雷拉、澳洲連達文等，一同硬撼日本中央競馬會（JRA）騎師隊。

各贏1關同獲31分

首關第10場編排3歲或以上兩捷馬賽草地1200米，田泰安策騎次熱門「睿智明神」Kvasir出擊，最終以短馬頭位之微，壓倒莫雷拉大熱門坐騎Courteous Manner，同場何澤堯所策的Glanz Berry則跑第5名。田泰安影完頭馬相之後為日本馬迷簽名，大受歡迎。

至於次關第11場3歲或以上馬三捷馬賽草地2000米，JRA騎師隊扳回一仗，更包辦三甲，由李慕華策騎的Schwarze Kugel以2.4倍大熱門身份摘冠，松山弘平和坂井瑠星坐騎「定裝彈藥」及「美扉」分列亞、季軍，今場田泰安只跑第11名，何澤堯更包尾而回。總結成績，田泰安兩戰暫獲31分，積分與李慕華相同，雙雙領先，坂井瑠星取得30分排第3位。隊際成績方面，JRA騎師隊取得113分，只以些微優勢領先111分的世界星級隊。

賽後田泰安表示，很高興能夠於首天賽事中領先，他知道首關坐騎「睿智明神」Kvasir是4關中最好，可惜抽外檔起步，出閘後就決定跟隨莫雷拉坐騎來跑，入直路交出良好反應，成功超越對手，如今贏馬，增強了奪冠信心，希望餘下今日兩關可以再獲多些分數，爭取冠軍殊榮。

何澤堯札幌有進帳

同日較早賽事，兩位香港代表先後爆冷贏馬，何澤堯於第2場兩歲未勝馬賽夥拍Laurel Orb後上掄元，賠率11倍。戰至第7場，輪到田泰安發威，憑Win Acteur爆10倍W，力壓李幕華坐騎Eight Stars，同場何澤堯胯下的Dark Blonde跑獲季席。順帶一提，香港馬主何毓麟今日專程入場支持何澤堯，騎者曾於2019年夥拍何毓麟名下的「好好瑪」勝出G3皇太后紀念盃，雙方關係友好。