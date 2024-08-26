【騎師過關】潘頓上季兩度6捷 煞科日狂標尾會

上季以130W第7度登上冠軍騎師寶座的潘頓，同日過關次數當然係最多，同日6捷試過2次、4捷有5次，連中三元則有11次，而起孖次數更高達21次，同日過關次數合共39次，其中煞科日潘頓更來個6捷埋齋，當日跑黃昏馬，順序贏出「桃花多」（5.4倍）、「初戀」（2.8倍）、「遙遙領先」（1.8倍）、「禪勝輝煌」（1.7倍）、「包裝天將」（2.1倍）及「競駿飛翔」（11倍），6隻獨贏過關乘埋高達1189倍，買10蚊都收過萬，以潘頓經常贏熱門計，煞科日有此回報確是非常理想，亦證明追買潘頓坐騎過關也是好的投注策略。

睇番潘頓過關馬賠率，大熱門當然佔相當大比例，但亦非一面倒，換句話說其他有分頭之馬，也是經常配合攻勢得手，例如上年12月17日，潘頓既有「賢者無敵」（2.2倍）及「唯美主義」（2.5倍）大熱順利贏馬，同時亦有「寶麗生輝」（6.8倍）及「旋風飛影」（10倍）得手，4匹乘埋有394倍，冷門乘熱門過關成功的話，威力幾何倍數上升，所以各位日後揀潘頓坐騎過關，可以考慮冷熱兼備，隨時取得豐收。

場地方面，潘頓上季於沙田成功過關有24次，而跑馬地則只有15次，可見潘頓於沙田更容易連場搏殺得手，各位可以留意。