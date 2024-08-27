赴澳客串獲益良多　希威森新季目標50W

南非籍騎師希威森今個夏天曾赴澳洲客串上陣3星期，最終取得3W，騎者表示這趟客串獲益良多，希望藉此提升狀態，新季爭取再次出戰國際騎師錦標賽，並在大賽中有所斬獲。

首日復課的的希威森透露，因為過去3個星期都在澳洲客串上陣，所以現時狀態十足：「我現時的體重、體能、判斷都在頂尖狀態，這3個星期在澳洲客串真的讓我擴闊視野，學到很多東西。」

希威森指在澳洲客串前，和太太先去杜拜5天，之後再去意大利玩兩星期：「這個旅程讓我放鬆自己，但我個人還是比較喜歡忙碌的生活，所以在澳洲的時間是一個很好的經驗，我亦十分期待新季的來臨。」

談到新季，希威森表示希望會有超過50場頭馬，並再次出戰國際騎師錦標賽：「上季我有40場頭馬，整體都滿意，但我不會因此滿足，畢竟我希望在未來數年內成為冠軍騎師，所以我每年的成績都要有進步，長期入選國際騎師錦標賽和勝出一些重要大賽都是我接下來的目標。」

希威森另指廖康銘馬房的「同祥和順」新季在二班起步，負輕磅會所有作為，並期望可以再為呂健威旗下的「禪勝輝煌」及「精英勇士」披甲，特別上季尾錯失了為「精英勇士」連捷的機會。