有邊幾個倉養馬量70+？

自從有從化倉之後，馬房可以養到超過70匹馬，咁截至呢刻為止，邊個馬房養馬量最多？答案係上季有好成績嘅伍鵬志，差一步就成為冠軍嘅Pierre，現時有多達72匹馬在倉內，而且好多都係有用或質新分子，新一季前景應該都係看俏。至於開到口話想過冠軍癮嘅沈集成，就以71駒緊隨其後，呢個倉有馬王「浪漫勇士」馬首是瞻，帶起馬房旺勢，絕對是一路奇兵。

至於上季首嚐冠軍滋味嘅威哥呂健威，同輝哥、方嘉柏一樣有69駒，兵力仍是相當強大，而12屆冠軍練馬師蔡約翰，雖然上季成績跌Watt，但唔算有太多馬流失，現時尚有68匹馬。不過有幾位兵力就偏少，好似憑「大至尊」贏打吡的葉楚航只有43駒、季尾養病的容天鵬40駒，經常打護級戰的米高鄭38駒、上季收信的丁冠豪更只有30駒，徐雨石更弊得28駒，只比新倉游達榮27駒略多，希望佢哋交到成績，兵力可以逐步回升喇~

今季各倉兵力(截至8月27日)

伍鵬志 72駒

沈集成 71駒

呂健威 69駒

姚本輝 69駒

方嘉柏 69駒

蔡約翰 68駒

賀賢 65駒

希斯 65駒

告東尼 64駒

蘇偉賢 64駒

羅富全 63駒

廖康銘 63駒

韋達 62駒

巫偉傑 62駒

黎昭昇 62駒

文家良 51駒

葉楚航 43駒

容天鵬 40駒

鄭俊偉 38駒

丁冠豪 30駒

徐雨石 28駒

游達榮 27駒