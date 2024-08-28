第40屆亞洲賽馬會議　札幌揭幕

第40屆亞洲賽馬會議昨晚（8月27日）在札幌正式揭幕，又再重返日本這個1960年首屆亞洲賽馬會議的舉行地點。

本屆亞洲賽馬會議昨晚在札幌大通公園美爵酒店舉行開幕禮，期間亞洲賽馬聯盟主席及香港賽馬會行政總裁應家柏歡迎來自40個國家約800位嘉賓參與今年的會議。

應家柏為一連3日（8月28至30日）的會議發表開幕辭時說：「日本是首屆亞洲賽馬會議舉行的地點，今年又適逢日本中央競馬會慶祝成立70周年，第40屆亞洲賽馬會議重返日本舉行，可說是最合適的安排。」

「首屆會議在時任日本中央競馬會理事長酒井忠正，以及仰光賽馬會理事U Chit Khine的倡導下，於1960年在東京舉行。第39屆會議則由於全球受到新冠病毒疫情影響，在第38屆會議在南非開普敦舉行後3年，方在澳洲墨爾本舉行。我們今年可再聚首一堂，實在令人高興。全球賽馬業界在新冠病毒疫情肆虐期間展現了莫大的韌性，但疫情帶來的長遠影響，為大部分賽馬地區帶來了重大的挑戰。」

應家柏續說：「我們面對着高通脹及高息帶來的經濟挑戰；我們也面對其他數碼娛樂媒介在疫情期間規模大幅增長帶來的更大競爭；我們看到非法及離岸投注活動的顯著增加；我們也看到顧客及消費者的行為轉變，以及這因此而導致很多賽馬地區的收入減少。」

「雖然中東地區近年取得了正面的發展，賽馬活動有重大增長，但在另一邊廂，我們部分成員面臨嚴重財務困難，個別地區的賽馬活動更是已成歷史。」

「賽馬業現時正處於重要關口，而我深信我們必須審慎檢討我們現處的環境，以及我們該如何為重新定位以確保未來發展。在此情況下，我們作為業界領袖，必須為這些挑戰作好充分準備，但更重要的是，我們必須推動行業勇於求變，探索新合作模式，並把握人工智能等新科技，以幫助我們更貼近顧客。」

「賽馬業能成功克服新冠病毒疫情，展現了我們的韌力及靈活性，讓我深信我們定可克服現今這些挑戰。」

應家柏認為成員地區之間如能重點建立友好及相互理解，推廣賽馬、育馬及賽馬運動誠信，鼓勵及發展互惠互利的目標及策略，多交流意見及資訊，以及鼓勵、促進並支持國際性的賽駒及騎師競賽，這些挑戰當可迎刃而解。

「我們必須把焦點投放在我們現有與將來的顧客及大前景上，不能各自為政或慣於回味昨日種種而不向前看，令我們失去焦點。」應家柏說。

今屆札幌會議以「團結一致、同步向前」（Be Connected, Stride Together）為題，舉行3日精彩而互動的活動，期間一眾嘉賓講者將探討賽馬、育馬及賽馬投注的重要疫後趨勢、人馬福祉、國際競爭、賽馬誠信及其他多個重要議題。

第40屆亞洲賽馬會議為歷來第5次由日本舉辦，今年共有9場專題會議，講者來自全球不同國家，並具備不同專業背景。昨日已率先舉行多場重要委員會會議，包括亞洲賽馬聯盟執行委員會會議、亞洲賽馬聯盟會員大會、國際賽馬董事會議、亞洲分級賽事委員會會議、以及亞洲及大洋洲純種馬血統記錄委員會會議。

應家柏表示：「多年來亞洲賽馬會議持續為純種馬賽事的發展一直作出莫大貢獻，亞洲賽馬聯盟應感到非常自豪。」

「這個會議不僅推動賽馬業革新求變，這更象徵了眾多來自不同背景的團體及個人為了促進賽馬運動的共同目標，願意及能夠走在一起。這個賽馬會議是真正獨一無二、讓全球賽馬業人士聚首的盛會。」

自2014年起已連續出任亞洲賽馬聯盟主席逾十年的應家柏獲亞洲賽馬聯盟執行委員會一致通過再次當選主席，反映他一直以來領導聯盟的卓越表現備受肯定。此前，應家柏也曾於2007至2009年間出任亞洲賽馬聯盟主席。

應家柏今天在今屆亞洲賽馬會議的首場會議中致歡迎辭，並就會議主題「賽馬：業界現況」作演講，闡述賽馬業現今及未來的挑戰及發展機遇。

他說：「我們將會先向各位講述賽馬及育馬業界的現況，再檢視我們可以如何應對賽馬運動的各項重大挑戰，以及為何全球協作可惠及我們全部成員地區。」

「今屆會議部分焦點包括我們如何能夠讓社會繼續認可我們的營運，特別是有關馬匹福祉的挑戰；我們如何能夠減低全球氣候變化的影響；如何能夠應對顧客群老化的問題，以確保賽馬運動的長期持續發展；如何打擊非法博彩市場的擴張；以及如何確保賽馬誠信。」

「此外，我們希望會與大家分享一些新近舉措，證明國際合作可帶來重大的禆益。」

亞洲賽馬聯盟秘書長兼香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安、香港賽馬會投注產品執行總監范梓文、香港賽馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋、香港賽馬會保安審查及投注分析行政經理程正廉、及香港賽馬會保安審查及研究高級經理柏杰木，均會在會議中擔任重要角色。

亞洲賽馬會議於1960年在東京首次舉行，至今已成為全球最大型的賽馬業會議。今屆會議共有逾800名與會者參加。