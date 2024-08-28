應家柏續任亞洲賽馬聯盟主席

亞洲賽馬會議主席及香港賽馬會行政總裁應家柏，在第40屆亞洲賽馬會議開幕禮上致辭。

亞洲賽馬聯盟執行委員會於第40屆亞洲賽馬會議在日本札幌開幕前，選出應家柏續任亞洲賽馬聯盟主席，以及後藤正幸及Mohammad Saeed Al Shehhi續任該聯盟副主席。

上述3人的任期直至2026年第41屆亞洲賽馬會議結束為止。

應家柏曾於2007至2009年期間出任亞洲賽馬聯盟主席，其後再由2014年起一直擔任此職位至今。他說︰「我期待繼續與各位同僚及亞洲賽馬聯盟各成員通力合作，共同克服賽馬運動面臨的巨大挑戰，也十分感謝執行委員會成員對我的信任，讓我有機會領導亞洲賽馬聯盟走向未來。」

後藤正幸說︰「很高興再有機會為提升賽馬及育馬水平出一分力，冀望可讓亞洲賽馬聯盟各成員受惠。能夠再次當選副主席，本人深感榮幸。」

Al Shehhi於今年3月首度獲選為亞洲賽馬聯盟副主席。他表示：「我十分高興能夠再度當選，也很期待亞洲賽馬聯盟未來能夠進一步為全球純種馬競賽作出貢獻。」

第40屆亞洲賽馬會議於8月27日（星期二）至9月1日（星期日）在日本札幌舉行。