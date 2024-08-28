告東尼獲頒葡萄牙人功績勳章

告東尼昨日榮獲葡萄牙政府葡僑事務國務秘書西沙里奧先生頒授（葡萄牙共和國）葡人社群功績勳章，以表彰他於過去半世紀，在香港以至全球賽馬業所取得的豐碩成就，是在港海外葡人社群的傑出一員。

告東尼說︰「我向葡萄牙政府頒授勳章表達最深切謝意，令我既深感光榮又滿懷謙卑，我並感謝香港賽馬會、我的家人及同事。我成長在香港的見習騎師學校，那裏是世界上騎馬及練馬的最佳地方之一，假如沒有他們及家人的支持，絕對不會有今天的我。」

香港賽馬會行政總裁應家柏先生表示︰「告東尼絕對實至名歸，他不僅是賽馬運動的模範騎師及練馬師，更是賽馬運動的一顆明星。他又不吝與騎師後輩及練馬界的後起之秀分享心得，更是令我們感激不已。」

告東尼現年67歲，是香港賽馬界的殿堂人物。告東尼是首批獲香港見習騎師學校取錄的學員之一，早於1973/1974年度馬季展開策騎生涯，曾6次奪得香港冠軍騎師榮銜，從騎期間共贏得946場頭馬。告東尼曾在歐洲勝出一級賽，包括夥拍著名雌馬「三連圖」攻下一連串頂級賽事。

告東尼於1996年獲發練馬師牌照，並於1999/2000年度馬季首次榮膺香港冠軍練馬師，其後於2004/2005年度馬季再奪此項殊榮。告東尼麾下冠軍級名駒輩出，包括「精英大師」、「加州萬里」、「時時精綵」、「牛精福星」等。此外，告東尼是香港歷來能達致1,500場頭馬里程碑的僅3位練馬師之一。