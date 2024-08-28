經歷困惑期　霍宏聲慶幸重回正軌

兩位年輕騎師霍宏聲與黃寶妮今早回防開操，其中霍宏聲對上季只獲28W感到失望，他希望新季可以有所進步，甚至打破個人單季最佳成績。9月8日星期日開鑼戰，霍宏聲將夥拍餐士馬「祝願」列陣，大有機會在新馬季先聲奪人。

繼前朝希威森開工之後，今早輪到另一位南非騎師霍宏聲回防擸地盤，未夠5時已到場，首匹出試馬為廖廐「駟跑得」，然後再操廐侶「經典時代」及「妙算高歌」，耙地後再為姚廐「太陽拍檔」快跳兩段，最後臨時拉伕策巫廐「小刺蛋」試閘，全朝共試5駒。

上季初首4個月，霍宏聲已累積16W，惟踏入2024年後支持度銳減，導致成績徘徊不前，1至4月只獲5W，去到最後兩個半月才反彈，再獲7W，霍宏聲說：「不知何解去到季中突然失去練馬師的支持，我也感到好困惑，幸好季尾重返正軌，希望可以延續到新一季，最好能夠取得突破，刷新前季35W的個人頭馬紀錄。」9月8日沙田開鑼戰，霍宏聲暫時卜定廖廐「祝願」與容廐「逆市奇爸」上陣。「祝願」上季第2回合即殺入亞席，能力相當，可望為霍宏聲打響頭炮。

黃寶妮開操踱7駒

港產女見習騎師黃寶妮，新季跟隨賀賢學藝，今早首度穿上馬房制服及帽笠操馬。小妮子未夠5時開工，首駒出試「凱旋幸運」，其後再操「悠悠我心」、「快步流星」、「還看今朝」、「家樂飛駒」、「金玉良言」及新馬K117，以上7駒清一色在內圈踱步。今早馬會安排黃寶妮與傳媒會面，接受訪問。