應家柏演講　呼籲賽馬業界同心協力！

香港賽馬會行政總裁應家柏以亞洲賽馬聯盟主席的身分，在第四十屆亞洲賽馬會議首場專題會議發表演講，指出賽馬運動必須克服四項主要議題，方可充分發揮潛力。

應家柏週三 (8月28日) 的演講「業界現況」(Racing: State Of Play)為題，呼籲全球賽馬業界加強合作，以應對當前最迫切的多個挑戰。

應家柏說：「首先是行業分散，其次是社會接受程度，第三是非法及離岸博彩的增長，第四則是顧客高齡化為賽馬運動的長遠可持續發展所帶來的風險。新冠疫情後，我們可看到顧客行為出現了顯著變化；在賽馬業界方面，社會接受程度等議題也是同樣；對於亞洲賽馬聯盟，我們成功克服了新冠疫情，但我們於疫後面對的挑戰十分嚴峻。要針對這些挑戰並制定出良好的策略，實在並非個別地區能夠憑一己之力做到的事。作為賽馬運動的一分子，我們必須更加緊密合作，同步向前。」

應家柏相信，賽馬業的增長正受到行業分散的威脅，因此呼籲業界攜手應對以跨越種種障礙，正好呼應了今屆亞洲賽馬會議的主題「團體一致、同步向前」(Be Connected, Stride Together)。

應家柏倡議以科學、科技及科研為先，提升馬匹安全，並期望集合業界精英共同探索解決方案與創新方案，特別是關於人工智能的運用。另一方面，應家柏也在會上提到全球非法博彩的規模估計已高達一萬七千億美元，增速更是高於合法博彩市場，對賽馬業的存續構成莫大的威脅。

週四(8月29日)的亞洲賽馬會議將舉行多場專題討論，以博彩創新技術、新時代誠信威脅、日本賽馬與育馬業境遇及亞洲賽馬聯盟成員地區的轉變為題。