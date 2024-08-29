走地練馬師王同騎師王彩池畀多場大家玩！

為迎來新馬季，馬會特備開鑼多寶。另外，馬會在新季亦會延長「練馬師王」及「騎師王」即場投注時間。

新馬季將於9月8日在沙田馬場展開，當日將設有3,000萬元巨賞。三T彩池有1,000萬元多寶，預計10元一注獨中的正獎彩金可高達2,300萬元。另外，馬會將從營辦者儲備撥出多寶，為六寶獎注入250萬元，預計10元一注獨中的彩金可達600萬元。而第10場的四重彩及四連環合併彩池將注入100萬元的多寶金額。

另外，在9月11日的新馬季首個跑馬地夜賽，同樣有3,000萬元巨賞。三T多寶有1,000萬元，如10元一注獨中，預計正獎彩金可高達2,300萬元。馬會亦會從營辦者儲備撥出多寶，為六寶獎注入250萬元，預計10元一注獨中的彩金可達600萬元。而當晚第8場的四重彩及四連環合併彩池亦將注入100萬元的多寶金額。

由開鑼日起，「練馬師王」及「騎師王」的即場投注時間將會延長，即場截止受注時間由原先尾3場賽事開跑時，更改為尾兩場賽事開跑時。而預售時間則維持不變，顧客可在預售日下午5時正至晚上10時正在場外投注處、電話投注及數碼平台投注。