黃寶妮夢想成真　新季只專注做好本分！

早前牌委會公布，黃寶妮(Britney)將獲發見習騎師牌照，新季將可在港上陣，小妮子更成香港賽馬史上第6位見習女騎師。黃寶妮日前已獲馬會安排到賀賢馬房學藝。今日(8月29日)黃寶妮由香港賽馬會賽馬人才培訓中心高級經理陳念慈以及師傅賀賢陪同下出席記者招待會。

現年25歲的黃寶妮2016年9月加入香港賽馬會賽事見習學員培訓計劃，其後於2022年開始在南澳接受海外訓練，期間跟隨奧干納學藝，Britney在當地上陣602次，取得50W成績，剛過去的暑假，Britney又到新西蘭短期策騎，她在當地上陣13次，取得1亞1殿成績。

Britney今日在記招簡單介紹自己，以及分享獲發牌的心情，她說：「我在中學時是學校游泳隊成員，奈何身形問題，日後要在游泳事業上發展會有難度，在17歲那年，媽媽有次在收音機聽到馬會見習學員計劃正在招手，於是便向我提議可報考這個計劃，結果由一試就試了8年，直至今日終於成為見習騎師。我從小時候已經嚮往長大後可從事一份可以和動物與運動一起的工作，如今可夢想成真，除了非常開心之外，也令我相信努力自然會得到回報。」

自蔣嘉琦在2018年初掛靴後，6年來再沒有港產女騎師，如今Britney得到發牌機會，難免成為眾人焦點，這位小妮子也深明自己會成鎂光燈焦點，但Britney也表示自己新季只想跑好每一場賽事，騎者說：「經過8年時間終於可在港上陣，我自己一直聽取師姐的教誨，只要自己努力就可達到目標。雖然師姐蔣嘉琦從騎生涯表現出色，但對我而言不會是壓力，我會做好本分，首季不會設太宏大的目標，我會盡力跑好每一場賽事。」