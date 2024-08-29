對小妮子讚不絕口　陳念慈：佢處事認真咩都問！

今日(8月29日)女見習騎師黃寶妮(Britney)由賽馬會賽馬人才培訓中心高級經理陳念慈以及賀賢陪同下出席記者招待會。席間陳念慈對這位小妮子讚不絕口，相當滿意她的表現。

陳念慈表示，香港賽馬人才培訓中心在培訓學員上的系統完善，多年以來已培訓出不少成功的本地騎師，例如蔡明紹、何澤堯、梁家俊，近年周俊樂、鍾易禮等取得不俗成就。無論在學術上，也要求到騎功、體能都要達到精英運動員水準，自己當然希望黃寶妮新季可順順利利。

香港賽馬會賽事見習學員計劃每年收生人數不多，如今再培訓出女見習騎師黃寶妮，當然受到外界關注，而陳念慈也在記招上分享為何8年前會錄取Britney，她說：「眾所周知我們在招募賽事見習學員時，需要過五關斬六將，通過不少考試。Britney本身在中學是游泳員，體能上已比不少申請者好，在收生過程中，我發現Britney是個聽得懂別人說話的女生，她很清楚考試要求，生活習慣亦好，其他同齡人士可能凌晨3至4點才睡，但Britney已好快調節到生理時鐘，經常精神奕奕，每朝也迅速完成不同事項，在每個考驗中亦都有備而來，是個聰明、有準備、十分好學的女生。」

陳念慈又指，Britney處事態度認真，而且是個每事問的積極年輕女孩，在這8年間，自己留意到Britney一有不明白的地方就會不停發問，因為若然未能解決問題，她會徹夜難眠。而且Britney除了準時之外，更會早到15分鐘，更會因別人遲到而感不滿，處事態度認真而且有條理。