冀小妮子保持積極　賀賢歡迎其他練馬師畀外線坐騎！

黃寶妮(Britney)新季獲牌委會發出見習騎師牌照，新季將會成為10磅女，日前馬會已安排Britney到賀賢馬房學藝，賀賢已經在周三畀柯打Britney，昨日(8月28日)她更操練7駒，體能當然無得彈。

賀賢今日(8月29日)陪同Britney出席記者招待會，昔日他曾培訓過潘明輝，現時火車也在香港站得住腳，如今再收見習生，席間也被問及不少問題。當賀賢被問及教導男騎師和女騎師有何分別時，賀賢先打趣表示：「兩位當然會用不同的洗手間！」引得全場記者發笑！

其後賀賢也說：「我相信教導男性或女性都不會有太大分別，因為全球賽馬界已經有不少表現優秀的女騎師，就好似澳洲有金美琪，英國有杜苑欣，她們在國際馬壇佔一席位，表現不比男騎師遜色，我也相信性別不會阻礙一個人的成就，所以在訓練兩位騎師的策略上也相若，我絕對歡迎其他練馬師提供機會予Britney上陣。我和Britney相識良久，她還是見習學員時已經常向爭取機會希望可得到坐騎試閘，她表現積極。我相信只要Britney一直保持努力態度，她新季表現能更上一層樓，只要有頭馬進帳，相信機會自然接踵而來。」

賀賢隨後也表示，新季開鑼日暫定會安排「專家」予黃寶妮策騎，出戰四班1000米田草賽事，希望Britney屆時可取佳績。